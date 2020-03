Assis Chateaubriand  contabiliza 1.053 casos de dengue e aguarda pelo fumacê

Os setores de Saúde e de Serviços Urbanos da Prefeitura de Assis Chateaubriand atuam intensamente em duas frentes de trabalho no combate à dengue, desde a forma preventiva com mutirões de limpeza pelos bairros e vistorias de imóveis ao atendimento a pacientes que procuram as Unidades Básicas de Saúde com sintomas da doença.

Apesar de todo esforço, o Município decretou estado de epidemia nas últimas semanas e 214 casos já foram confirmados pela 20ª Regional de Saúde, após exames feitos pelo Laboratório Central do Estado. Já a Secretaria Municipal de Saúde trabalha com um número bem maior. De acordo com recente relatório de controle interno, 1.053 casos já são tratados como confirmados e aguardam apenas a oficialização do Estado, após os exames passarem pela avaliação do Lacen, em Curitiba.

A Prefeitura solicitou o “carro fumacê” e a Regional de Saúde sinalizou que o trabalho com o inseticida deve começar nos próximos dias, como último recurso para tentar combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Antes, os moradores serão orientados dos procedimentos e medidas que devem ser adotadas nesse período.

O serviço com o veneno constantemente já é feito pelo próprio Município, porém, através de bomba costal em áreas estratégicas da cidade.

Diariamente, os agentes de endemias realizam vistorias pelos bairros, visitando as residências com o objetivo de eliminar focos e criadouros do mosquito. E eles constatam que cuidar dos quintais é, de fato, a melhor forma de combater o mosquito, uma vez que 90% das larvas são encontradas dentro dos imóveis particulares e, por essa razão, muitos moradores estão sendo notificados e multados por serem omissos ao problema.

Em fevereiro, a Secretaria de Saúde criou o Ambulatório de Dengue. Desde seu funcionamento, foram realizados 1.350 atendimentos a pessoas com sintomas da doença, num período de 20 dias.

Neste ano, dos 399 municípios paranaenses, 124 estão em epidemia, totalizando 52 mil casos de dengue e 37 mortes foram confirmadas em decorrência da doença.

Em Assis Chateaubriand, os bairros com maior número de pessoas contaminadas são Araçá com 202 casos, Progresso com 129, América com 127, Jussara com 125, Panorama com 89 e Centro com 82 ocorrências, seguidos do Paraná (46), Europa (41), área rural (30), Morada do Sol (23), Carolina (18), Mini Parque (15), Cristo Rei e Bela Vista (12), Encantado (11), Mônaco e Itaipu (10), Sheila e Ivo Muller (9), Bragantina (8), Azaury (6), Primavera, Tropical e Terra Nova (5), Silveirópolis e Veneza (4), Alvorada (3), Santa Felicidade, Romano e João Mota (1).