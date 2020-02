Aspirantes do Athletico devem ter postura defensiva no oeste

Curitiba – Mesmo depois de mandar sua equipe principal a campo no último fim de semana e ver o empate por 1 a 1 com o Paraná Clube marcar seu segundo jogo sem vitória no Paranaense de Futebol 2020, o Athletico já havia avisado que retornaria com seu time de aspirantes para enfrentar o FC Cascavel, às 16h deste domingo (9) no Estádio Olímpico, no oeste do Estado, pela 6ª rodada. A novidade, é que o time de jovens atleticanos deverá adotar postura defensiva contra o líder do campeonato.

Pelo menos essa foi uma das opções testadas pelo técnico Eduardo Barros durante a semana, com a entrada do zagueiro Luan Patrick, campeão mundial com a seleção brasileira sub-17 há dois meses, no time titular. Ele chegou a ser relacionado pelo treinador para PSTC, Londrina e Cianorte, mas não saiu do banco de reservas.

Caso essa seja a opção contra o FC Cascavel, o lateral-direito Léo perderia vaga na equipe e Furacão atuaria com três zagueiros no duelo entre os melhores ataques da competição, com dez gols marcados cada.

De resto, Barros não tem ausência por lesão ou suspensão, apenas a dúvida sobre a presença do volante Christian, que treina com o grupo principal do Athletico, sob o comando de Dorival Júnior.