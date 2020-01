Arrancada abre a temporada de automobilismo no Paraná

A arrancada abrirá a temporada de automobilismo de 2020 no Paraná. Nos dias 25 e 26 deste mês, Toledo, na região oeste, irá sediar a etapa de abertura do Campeonato Paranaense de Arrancada de 201 Metros. A promoção e a organização são do Automóvel Clube de Toledo e da Associação dos Pilotos de Arrancada de Toledo, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

A temporada de Arrancada de 201 metros deste ano será em quatro etapas. Além da etapa de Toledo, as outras etapas serão em 16 e 17 de maio em Maringá (ou Toledo), 11 e 12 e julho em Campo Mourão (ou Toledo) e nos dias 31 de outubro e 1º de novembro em Toledo.

As etapas de Maringá e Campo Mourão só serão confirmadas após a execução das obras relacionadas à segurança solicitadas pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), em vistoria realizada no ano passado. Rubens Gatti, presidente da FPrA, adianta que, se as obras não forem realizadas a tempo, as provas serão em Toledo, porque a pista está dentro dos padrões exigidos pela CBA.

Calendário do Paranaense de Arrancada de 201 Metros

25 e 26 de janeiro – Toledo

16 e 17 de maio – Maringá ou Toledo

11 e 12 de julho – Campo Mourão ou Toledo

31 de outubro e 1º de novembro – Toledo