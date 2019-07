Arquitetura e Urbanismo FAG marca presença em evento internacional sobre inovação na gestão pública

A coordenadora de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FAG, Solange Smolarek Dias, o formando Roberto Zanon e os alunos do curso Ronize Santos de Silveira e Rodrigo José de Campos adquiriram muito conhecimento no fórum internacional de inovação ThinkinG, realizado em Foz do Iguaçu, na última semana.

Promovido pelo governo do Estado, o ThinkinG debateu as práticas de referência internacional e dissemina o uso de inteligência e de inovação na gestão pública.

Com a organização da Celepar, o seminário teve palestrantes de Israel, Estônia, Inglaterra, Canadá e Índia.

O ThinkinG tem parceria com o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) e conta com patrocínio da Copel (Companhia Paranaense de Energia), da Fomento Paraná, da

Fecomércio (Federação do Comércio do Estado do Paraná), da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) e do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

“A FAG ter sido convidada e estar presente no evento demonstra a representatividade de nossa instituição no cenário estadual. Além disso, a participação de nossos alunos amplia seus repertórios de conhecimento, seu networking e demonstra, para os governantes estaduais, como nossos alunos estão aptos a serem atores e protagonistas nas mudanças da gestão pública”, avalia a coordenadora do curso.