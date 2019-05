Arquitetura e Urbanismo contribui com projetos sociais

Mão na massa: Equipe de Arquitetura participa de reforma no Provopar

Atuante na sociedade, o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paranaense – Unipar integra diversos projetos. No último mês, o curso foi parceiro no mutirão para reforma da Cozinha Comunitária do Provopar, iniciativa que surgiu na Design Fair – Feira de Design realizada em Cascavel.

Os arquitetos envolvidos na Feira encabeçaram a ação social, com doações de materiais e trabalho voluntário para a reforma da Cozinha. No comando dos trabalhos estiveram os arquitetos Solange Batista e Rodrigo Menegusso, que é egresso da Unipar.

A coordenadora do curso, professora Deborah Paciornik, participou da ação com os acadêmicos, todos voluntários para ajudar na reforma, que incluiu pintura da cozinha e organização do jardim. O grupo reuniu os alunos Luana Colla, Janayna da Silva, Maysa Oliveira, Aline Thomazine, Rosangela Guimarães, Gabriel Chron e Rosana de Souza.

“O sentimento é de satisfação por poder trabalhar em prol de uma causa que ajuda diversas pessoas e, ainda, vivenciar experiências práticas ligadas à construção civil”, afirma Deborah.

Outra ação importante partiu do projeto Arquitetando Solidariedade, coordenado pela professora Deborah e pela coordenadora do curso de Engenharia Civil, professora Neusa Beltrame. Mais de 30 cestas básicas foram doadas por acadêmicos, contemplando a comunidade via Nafa (Núcleo Assistencial Francisco de Assis). Na entrega, também estiveram presentes o professor Emerson Santos e acadêmicos.