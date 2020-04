Área do Direito tem cinco opções de pós-graduação

Todas as áreas do conhecimento: 2020 traz mais de 20 opções de cursos

Profissionais do Direito, advogados, juízes, membros do Ministério Público têm opções diferenciadas de cursos de pós-graduação. Só na Unidade de Cascavel, cinco cursos estão com inscrições abertas:

Criminologia, Direito Penal e Processual Penal;

Direito e Processo do Trabalho;

Direito Processual Civil;

Direito Previdenciário;

Direito e Processo Tributário.

O objetivo é possibilitar uma investigação científica, visando uma análise específica das contemporaneidades para o aperfeiçoamento do operador do Direito.

O público-alvo envolve profissionais diplomados em Direito, advogados, juízes, membros do Ministério Público e demais profissionais da área jurídica. Também inclui contadores, administradores e servidores públicos.

Disciplinas específicas contemplam a grade curricular, trazendo assuntos como fundamentos do Direito, ações, sentenças, execuções, audiências, recursos, petições, legislação, sistema processual, conciliação, mediação, arbitragem, tutela, crime, princípios constitucionais, perícias e muito mais. O corpo docente é um dos destaques, profissionais de renome nacional estão no quadro.

As inscrições seguem até o próximo mês. Os cursos estão previstos para começar em abril, com regime de aulas quinzenal, às sextas-feiras, à noite, e aos sábados, pela manhã. Informações, inscrições e descontos especiais, acesse pos.unipar.br, ou ligue (45) 3321-1300.