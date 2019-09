Aprovada audiência para debater invasões e reintegração de posse

Curitiba – A Comissão de Segurança da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) promoverá audiência pública em Cascavel no dia 3 de outubro para debater as ações do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra) e reintegrações de posse de áreas irregularmente ocupadas. A decisão foi aprovada em reunião da Comissão realizada nessa quarta-feira (25). A audiência será às 9h no auditório da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel).

Durante a reunião, o deputado Delegado Jacovós (PL) propôs que a Comissão se manifeste publicamente sobre o Projeto de Lei Complementar 9/2019, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre as licenças especiais do funcionalismo público estadual.

Jacovós afirmou que a proposta do governo “prejudica o setor de segurança pública” e o funcionalismo de forma geral e sugeriu que a Comissão aprove um documento – a ser encaminhado ao Executivo -, propondo mudanças no texto. O presidente da Comissão de Segurança, deputado Coronel Lee (PSL), propôs que a questão seja examinada pelos deputados nos próximos dias para uma definição na segunda-feira.