Após realizar teste de Covid-19, dois jogadores e presidente do FC Cascavel testam positivo

Depois de realizar uma bateria de testes de Covid-19 na manhã do último sábado (30) em jogadores, comissão técnica e funcionários, dois atletas e o presidente do Futebol Clube Cascavel foram diagnosticados com Coronavírus.

São eles o zagueiro Guilherme Borech, o atacante Magno e presidente do clube Valdinei Silva. Todos são assintomáticos, já iniciaram o período de isolamento e estão sendo observados pelo departamento médico do clube.

A equipe segue todos os protocolos de saúde exigidos para o retornos das atividades e manteve todos os atletas, comissão técnica e funcionários em isolamento até os resultados dos exames de Covid-19 serem divulgados. “Estamos cumprindo rigidamente os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde e todas as providências necessárias estão sendo realizadas para proteger aqueles que trabalham diariamente no clube. Nos demais testados o resultado foi negativo, sem nenhum sintoma apresentado, podendo assim seguir a programação normal das atividades”, afirmou o médico do FC Cascavel, Dr. Claudio Bibiano.

Os três que testaram positivo para o Covid-19 devem realizar outro teste depois de dez dias em isolamento. Já os demais jogadores, comissão técnica e funcionários seguem de quarentena no Centro de Treinamentos do Futebol Clube Cascavel, onde permanecerão por 15 dias sem contato externo