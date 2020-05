Após pico, ocupação de leitos covid volta a ficar estável em Cascavel

Após o registro de 100% de ocupação nos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) exclusivos para tratamento de pacientes com covid-19 do HU (Hospital Universitário) de Cascavel, na quarta-feira (27), o secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello, afirmou nesta sexta-feira (29) que a situação foi pontual e que os pacientes que tiveram diagnóstico descartado foram transferidos para outras alas. “Na quarta-feira a situação foi pontual e logo depois leitos foram liberados. Nesta sexta temos cinco pacientes na Ala, que tem espaço para dez. Então está tudo dentro da normalidade, sem contar que temos os leitos da macro-oeste, ou seja, inclui outros hospitais como em Toledo e Assis Chateaubriand para atendimento; o total é de 71 leitos de UTI e 131 de enfermaria, esses somente para pacientes Covid”, explicou.

Ele ressaltou que a ocupação dos leitos gerais de UTI públicos e privados do Município também mantém uma taxa de cerca de 65%. Com base nesses números, ressaltou que a situação está dentro da normalidade e que não há necessidade de reservar os dez leitos de UTI do Hospital de Retaguarda para o tratamento de covid. “O Hospital de Retaguarda está atendendo a outras situações e só ficará exclusivo quando toda a macro-oeste estiver lotada. Assim como o Hospital de Campanha só vai entrar em funcionamento quando tudo estiver lotado. Temos que otimizar os equipamentos e os servidores, trabalhar bem o dinheiro público, por enquanto não há necessidade de abrir aquela estrutura”, complementou.

De acordo com o Boletim da Sesa desta sexta-feira (29), a taxa de ocupação da Macro-Oeste era a seguinte:

UTI : 31%, com 20 das 71 vagas ocupadas

Enfermaria: 24%, 33 ocupadas de 131 vagas disponíveis

Nesta sexta-feira (29), no Estado, 317 (ou 7,5%) pessoas com o novo coronavírus estavam internadas: 127 em leitos de UTI e 190 em enfermaria (considera-se leitos do SUS e da rede particular). Há pacientes considerados suspeitos também internados.

A média de ocupação de leitos de todo o Paraná é a seguinte:

41% em UTI adulto

27% em enfermaria adulto

24% em UTI pediátrico

7% em leitos de enfermaria pediátrico