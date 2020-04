Após paralisação do Consórcio Sorriso, Prefeitura autoriza transporte alternativo em Foz do Iguaçu

Mediante a paralisação parcial do transporte coletivo e buscando garantir o direito constitucional ao transporte dos iguaçuenses, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu autorizou a circulação de transporte alternativo na cidade. As linhas que deixaram de ser operadas pelo Consórcio Sorriso passam a ser operadas por vans de turismo credenciadas pelo Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans).

As vans possuem capacidade para transportar até 15 pessoas e possuem no pára-brisa as informações sobre o intinerário. O valor da tarifa foi fixado em R$ 4,00 e somente será aceito pagamento em dinheiro.