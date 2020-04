Após 32 dias fechado, Rodoviária de Cascavel reabre com restrições e medidas sanitárias de prevenção à covid-19

Fechado no dia 21 de março como uma das medidas de proteção à população e de enfrentamento à covid-19, o Terminal Rodoviário de Cascavel Doutora Helenise Tolentino foi reaberto nesta quarta-feira (22), às 6h da manhã, com funcionamento normal (24 horas), mas com adoção de medidas sanitárias preventivas ao coronavírus. Os 22 guichês de vendas de passagens funcionam normalmente, porém aos 20 espaços comerciais (restaurantes, lanchonetes, lojas e revistarias) aplicam-se as regras do comércio em geral.

Só é permitida a entrada de pessoas com máscaras no TRC. Apenas duas portas estão abertas e somente um portão de embarque está funcionando, com demarcação especial, respeitando o distanciamento e as regras para evitar aglomerações.

Bombeiros de aeródromo que atuavam no aeroporto estão nos portões de entrada aferindo a temperatura dos passageiros. O usuário que apresentar febre deverá ser orientado ao isolamento domiciliar e entrar em contato com o Call Center (45) 3096-9090, para que possa receber as orientações cabíveis. No desembarque (chegada de passageiros) também é verificada a temperatura e feita orientação de passageiros em caso de febre.

Os bancos no terminal foram demarcados para evitar que os passageiros sentem com proximidade. Também foram demarcados os espaçamentos nas filas para compra de passagem em frente aos balcões de atendimento, observando o distanciamento mínimo.

Os ônibus só podem transportar passageiros com restrição de lotação à metade da capacidade do veículo, conforme especificação do fabricante, evitando aglomeração de pessoas no interior do veículo, adotando medidas de controle de acesso na entrada.

O decreto ainda define que as empresas de ônibus devem realizar constantemente a profilaxia nos ônibus bem como a ventilação adequada e orientar que os passageiros permaneçam de máscaras faciais durante todo o trajeto.

A avaliação desta primeira manhã de funcionamento do TRC é positiva, segundo a chefe do setor de TRC e TCU da Cettrans/Transitar, Dulce Ana Simch.