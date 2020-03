Apesar de problemas, balança registra superávit em fevereiro

Brasília – O Brasil registrou um superávit comercial de US$ 3,096 bilhões em fevereiro, melhor que o esperado, com a venda de óleos brutos de petróleo, combustíveis de petróleo e minérios de cobre impulsionando as exportações no período.

O dado, divulgado nessa segunda-feira pelo Ministério da Economia, ficou próximo do saldo positivo de US$ 3,116 bilhões registrado no mesmo mês do ano passado e compensou parcialmente o fraco desempenho de janeiro, quando o País teve o primeiro déficit comercial para o mês em cinco anos.

Em fevereiro, as exportações subiram 15,5% na comparação com igual período do ano passado, pela média diária, a US$ 16,355 bilhões. Já as importações gerais tiveram aumento de 16,7% na mesma base de comparação, a US$ 13,259 bilhões.

Os dados da balança comercial ficaram positivos apesar dos temores de desaceleração do crescimento global por conta da disseminação do coronavírus, com efeitos marcantes sobre a China, que é a maior parceira comercial brasileira.

Em fevereiro, contudo, as exportações brasileiras para China, Hong Kong e Macau saltaram 20,9% e, no bimestre, 5,5%.