Apaixonado por velocidade

Desde criança, Ivan Possamai Junior falava sobre seu grande sonho: ser piloto de corrida. Fábio Possamai conta que o irmão era apaixonado por carros e corridas e que suas brincadeiras de infância prediletas sempre envolviam a velocidade.

O sonho do cascavelense cresceu quando, aos 11 anos de idade, viu Ayrton Senna ser campeão mundial de Fórmula 1, em 1988. A partir de então, Ivan tinha em Ayrton sua grande inspiração.

E, conforme Senna colecionava títulos, crescia em Ivan a vontade de fazer o mesmo e de se tornar um grande piloto. Não sabia ele que teriam tanta coisa em comum.

De acordo com Fábio, o irmão comprou o primeiro carro de arrancada em 2009, podendo então tornar o sonho realidade: “Foi então que ele pôde fazer aquilo pelo que era apaixonado. Ele começou a participar de grandes campeonatos, como o Regional, o Paranaense, o Gaúcho e o Brasileiro…”

Viver perto dos limites

Ivan Possamai será lembrado como uma pessoa intensa: “Ele era apaixonado pela vida, vivia intensamente, sempre muito próximo dos limites… ele sabia dosar o humor sarcástico e inteligente”, conta o irmão Fábio Possamai.

Segundo ele, são muitas as lembranças boas que guarda com o irmão, mas faz questão de citar uma, em especial: uma viagem para a Itália quando visitaram as origens da família Possamai.

A despedida

Assim como seu ídolo Ayrton Senna, foi nas pistas que Ivan Possamai Junior se despediu da vida. Ele estava em Chapecó (SC), onde disputava a terceira etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de Arrancada, quando sofreu um acidente. O carro que pilotava não freou nem acionou os dispositivos de segurança para parar e o veículo colidiu violentamente contra um poste, no fim da pista. As causas do acidente estão sendo investigadas. Ivan morreu na hora.

O piloto deixa os filhos Bernardo e Helena, a mãe Geneci, o pai Ivan e o irmão Fábio.