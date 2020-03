AOVIVO: Secretário de Saúde, Beto Preto, fala ao vivo na Assembleia Legislativa do Paraná a situação do coronavírus

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, participa nesta terça-feira (24) de audiência pública na Assembleia Legislativa para esclarecer os deputados sobre a crise do coronavírus e as medidas de combate à pandemia no Paraná.

A convocação do secretário foi pedida por vários parlamentares na semana passada. A sessão está sendo transmitida ao vivo pela Assembleia.

Os deputados acompanham e participam do debate à distância, por teleconferência, como já aconteceu ontem, quando foi realizada a primeira sessão virtual da Casa pela internet.