Doença respiratória: Casos, internações e óbitos caem com aumento da vacinação

Segundo dados da Central de Acesso à Regulação do Paraná da Sesa, a taxa de ocupação hospitalar também indica tendência de estabilidade. Atualmente, os leitos de enfermaria adultos estão com 55% de ocupação, enquanto os de enfermaria pediátrica registram 36,5%. Já os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) apresentam ocupação de 89% para adultos e 78% para pediatria. Do total de leitos ocupados, apenas 5% são referentes a casos de SRAG.

Entre as 924 amostras processadas na última semana pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), a Influenza A continua em queda, passando de 21,24% do total de confirmações na semana anterior para 18,38% na atual. O Vírus Sincicial Respiratório manteve-se praticamente estável, com leve variação de 28,16% para 28,13%. Já o Rinovírus apresentou crescimento, de 18% para 20,03%.

Ao comparar as semanas epidemiológicas de 2023, 2024 e 2025 (período de 6 a 12 de julho), observa-se uma redução expressiva na curva de casos confirmados de SRAGs (Síndromes Respiratórias Agudas Graves). Em 2023, foram registrados 550 casos; em 2024, o número subiu para 581; e em 2025, caiu para 293, representando uma redução de quase 50% em relação ao ano anterior. A queda também é verificada no número de óbitos pela doença.

Cascavel e Paraná - Casos, internações e óbitos por doenças respiratórias registraram uma queda considerável no Paraná , um cenário que a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) atribui ao aumento da vacinação . Neste ano, o estado já aplicou 3,4 milhões de doses da vacina contra a gripe. Entre os grupos prioritários — gestantes, crianças e idosos — a cobertura vacinal atingiu 51,67%. Com esse índice, o Paraná ocupa o segundo lugar no ranking nacional de cobertura, atrás apenas do Piauí (54,47%).

Prevenção e Leitos

No mês passado, a Sesa emitiu a Resolução nº 1.014/2025, destacando o estado de alerta para as doenças respiratórias no Paraná. A iniciativa teve como objetivo reforçar as ações de prevenção e frear o aumento de casos e óbitos no estado. O documento detalhou as medidas que deveriam ser adotadas pelos municípios, como atendimento prioritário para pacientes com sintomas de gripe e reforço da vacinação. Desde o alerta, 1 milhão de vacinas contra a gripe foram aplicadas, e o Paraná subiu de 42,11% para os atuais 51,67% de cobertura do grupo prioritário.

Beto Preto frisou ainda a importância de que todas as doses de vacina contra a gripe Influenza em estoque sejam utilizadas, orientando as secretarias municipais de saúde de todo o estado. Ele também lembrou que a Sesa ampliou o número de leitos hospitalares para atender à demanda, totalizando 135 leitos, sendo 12 no Hospital Hoesp, em Toledo, e oito leitos de UTI adulto no Hospital de Retaguarda.

Óbitos

Neste ano, o Paraná registrou 17.258 casos e 981 óbitos por doenças respiratórias. Em relação aos óbitos, o público mais atingido foi o de idosos acima de 60 anos, com 709 mortes (72,27% do total); seguido pela faixa de 50 a 59 anos, com 104 mortes; e crianças menores de seis anos, com 52. Na faixa etária de 40 a 49 anos, foram registradas 46 mortes; de 30 a 39 anos, 33; de 20 a 29 anos, 20; de 10 a 19 anos, 10; e de seis a nove anos, sete óbitos.

Situação em Cascavel

As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde de Cascavel, que continuam realizando a imunização das 8h até 15 minutos antes do horário de fechamento de cada unidade. Nesta terça-feira (15), as unidades também receberam kits de Influenza e de Covid-19, encaminhados pela Sesa à 10ª Regional de Saúde, com distribuição organizada e realizada pelo Laboratório Municipal.

Ao todo, 99.729 doses foram aplicadas em Cascavel, o que representa uma cobertura vacinal de 48,87% calculada sobre o público-alvo, que ainda apresenta índices baixos: 53,81% de idosos, 43,75% de crianças e 15,54% de gestantes. A cidade registrou um total de 29 óbitos confirmados, incluindo uma criança de 0 a 4 anos, cuja idade exata não foi revelada pela Secretaria Municipal de Saúde.