Anvisa libera venda de remédios, mas proíbe plantio de maconha

Brasília – Depois de aprovar, por unanimidade, a fabricação e a venda de medicamentos à base de maconha no País, a diretoria da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu vetar o plantio da erva em território nacional para fins científicos e medicinais. O único voto favorável ao plantio foi o do presidente da agência, André Dib. Três diretores votaram contra o cultivo.

Dessa forma, as empresas que se instalarem no Brasil para produzir medicamentos à base de cannabis precisarão importar os insumos para fabricar seus produtos. Essas empresas também poderão importar os produtos prontos, já com as bulas traduzidas para o português.

O presidente da Anvisa afirmou que, a partir do início do próximo ano, os remédios à base de maconha já devem estar disponíveis nas farmácias do País. Atualmente apenas um medicamento à base de maconha pode ser comercializado no Brasil.