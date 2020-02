Anuário Kart Motor 3 começa a ser vendido

Começa a venda pela internet do Anuário Kart Motor 3, mais um livro do projeto que visa perpetuar os acontecimentos do kartismo no Brasil – e, desta vez, mais do que nunca, trazer de volta um bom pedaço da história.

A matéria de capa trata de um sensacional arquivo, que contém exatos 1.181 títulos conquistados por 532 pilotos ao longo de 23 anos. Detalhado em 11 páginas de colunas triplas, o arquivo pode ser “dissecado” por todos, com o nome de cada piloto, o campeonato que venceu, o ano e a categoria, desde 1996. É um verdadeiro – e único – resgate da história.

Lançado em 2018, quando contou em livro toda a temporada 2017, o Anuário Kart Motor segue sua tradição e revisita tudo o que aconteceu em 2019, passando a limpo grande parte dos campeonatos estaduais, todos os nacionais e também os eventos internacionais realizados no Brasil.

São 329 páginas e mais de 1.300 fotos em uma caprichada publicação com acabamento em capa dura com laminação e verniz, miolo em papel couché com verniz base e costurado, e formato 225x300mm em uma rica e detalhada diagramação, toda produzida na Artemídia.

O Anuário Kart Motor 3 já está à venda pelo site www.anuariokartmotor.com.br, onde é possível, em “combos”, também adquirir as duas primeiras edições.

Kart

Dirigentes do Kart Clube de Cascavel, do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu e da Associação dos Kartistas de Campo Mourão devem se reunir no próximo sábado para discutir o calendário do kartismo das três praças. A ideia é realizar um Regional com provas nas três cidades.

Coronavírus

O coronavírus já preocupa a FIA (Federação Internacional de Automobilismo). A entidade não pretende adiar ou cancelar o eP de Sanya (carros elétricos) e o GP da China de Fórmula 1. O eP de Sanya está marcada para o dia 21 de março e o GP da China para o dia 19 de abril. O governo da China decidiu suspender eventos esportivos até abril, mas ainda não tem uma decisão sobre as competições a motor, organizadas pela FIA.

Marcos Gomes

Campeão da Stock Car de 2015, Marcos Gomes inicia a temporada 2020 com um novo desafio. Depois de ser confirmado como piloto da Cavaleiro Sports, na maior categoria do Brasil, o piloto irá correr pela primeira vez nas 12 Horas de Bathurst, prova que abre a temporada 2020 do Intercontinental GT Challenge, neste fim de semana. A tradicional corrida realizada no circuito de Mount Panorama terá Gomes dividindo uma Ferrari 488 GT3 #27 com Daniel Serra e Tim Slade.