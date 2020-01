Antepasto de berinjela

INGREDIENTES:

3 berinjelas grandes cortadas em tirinhas

1 pimentão verde cortado em tirinhas

1 pimentão amarelo cortado em tirinhas

1 pimentão vermelho cortado em tirinhas

2 cebolas grandes cortada em tirinhas

250 ml de azeite

1 xícara de vinagre de vinho tinto

Orégano a gosto

1 vidro pequeno de azeitonas sem caroço

Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Corte as berinjelas, os pimentões e as cebolas e arrume em camadas a berinjela, o pimentão e por cima a cebola, em placa de alumínio.

Coloque por cima o azeite, o vinagre, o sal, o orégano cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido bem quente (mais ou menos 150º graus) por 15 minutos.

Tire do forno, acrescente as azeitonas fatiadas dê uma ligeira misturada e leve novamente ao forno (continua com o papel alumínio) até que a berinjela seque e fique escura (mais ou menos 1 hora e meia).

Tire do forno, espere esfriar e leve à geladeira.

Se puder esperar que fique marinando dois ou três dias na geladeira, fica bem mais gostoso.

Sirva com pão italiano e com carnes.