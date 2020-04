Sanepar reduz área de rodízio em Curitiba e Região Metropolitana

A Sanepar informa que, após avaliação do sistema de abastecimento feita diariamente pelo setor técnico da companhia, reduziu a área de bairros afetados pelo rodízio em Curitiba e Região Metropolitana. Na tabela que informa quais regiões estão incluídas em cada dia, quando houver repetição do nome de bairros trata-se de áreas diferentes no mesmo bairro.

A orientação é que os moradores façam uso racional da água, principalmente para hábitos de higiene referentes à prevenção do novo coronavírus. A prioridade deve ser alimentação e higiene pessoal. Outras atividades, como lavar carros, calçadas e regar jardins, devem ser adiadas para quando passar o período de estiagem.

A recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é que os imóveis tenham caixa d’água compatível com o tamanho da família, com reservação suficiente para 24 horas.

A Sanepar reitera que as áreas de produção, tratamento, distribuição e controle operacional permanecem trabalhando 24 horas por dia.

Confira a tabela.

AVISOS POR SMS – A Sanepar envia SMS com avisos de falta d´água e outras orientações aos clientes que cadastrarem o número do celular e autorizarem o envio das mensagens. A atualização dos dados cadastrais pode ser feita no aplicativo Sanepar Mobile ou no site (na aba Clientes – Outros Serviços – Atualização Cadastral). Para qualquer acesso, o cliente precisa do número da matrícula do imóvel.

Há cerca de 2 milhões de clientes já cadastrados no Paraná para receber avisos no celular.