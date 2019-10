Amor em Fios promove Feira de Natal em Cascavel

De 29 a 31 deste mês, o Projeto Amor em Fios promove a Feira Beneficente de Natal com artesãos de Cascavel, Toledo e Marechal Candido Rondon, no salão de festas da Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Estarão à venda trabalhos em crochê, patchwork, madeira, objetos de decoração e artesanatos. Feitas como muito capricho, as peças são ideais para presentear e também para deixar a casa linda para o Natal, e prometem encantar o público. “A feira poderia acontecer em data mais próxima ao Natal, mas, como estamos em pleno Outubro Rosa, época em que se acentuam as ações sobre o câncer de mama, entendemos que agora seria a melhor data”, explica Simone Sarolli Preisner Braga Cortes, coordenadora do Amor em Fios.

Durante os três dias da feira serão comercializados também doces, salgados e café. A renda proveniente da venda desses produtos será destinada ao Clube de Mães da Catedral. Já parte da renda da feira será destinada à manutenção do Projeto Amor em Fios.

A entrada da Feira é grátis, porém a organização pede que cada visitante leve um convidado e faça a doação de um lenço. Os lenços arrecadados serão destinados a pacientes em tratamento quimioterápico.

Serviço

O que: Feira Beneficente de Natal

Onde: salão de festas da Catedral

Quando: dia 29, das 18h às 21h e nos dias 30 e 31, das 10h às 21h

Custo: Levar um convidado e um lenço para doar ao projeto Amor em Fios