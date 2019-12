AMISTOSO | Toledo empata com Oeste paranaense

O Toledo Esporte Clube aproveita os últimos dias de 2019 para aprimorar os treinos para a temporada 2020. Dez dias depois de empatar por 2 a 2 em casa com o FC Cascavel, em jogo-treino, o Porco enfrentou o recém-criado Oeste Paranaense, de Assis Chateaubriand, em partida amistosa no último domingo (29) e acumulou mais um empate em teste preparatório de pré-temporada. O jogo terminou 1 a 1, no Estádio 14 de Dezembro. A partida serviu para o técnico Paulo Baier dar ritmo de jogo aos jogadores, que agora sairão de Toledo para o próximo teste. No dia 8 de janeiro (quarta-feira), o TEC realizará amistoso com o Cascavel Clube Recreativo no Estádio Olímpico Regional, às 16h. A estreia oficial na temporada 2020 será no dia 19 de janeiro contra o Cianorte, em Toledo, pela 1ª rodada do Campeonato Paranaense.