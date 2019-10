Amistoso: Brasil enfrenta Senegal no centésimo jogo de Neymar 

Rio de Janeiro – A seleção brasileira enfrenta Senegal nesta quinta-feira (10), às 9h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Kallang, em Singapura, em um amistoso de preparação para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo Catar 2022. O Brasil tenta se recuperar do mau desempenho nos dois últimos jogos, quando, também em amistosos, empatou por 2 a 2 com a Colômbia e perdeu por 1 a 0 para o Peru.

O Brasil terá um teste importante. Vice-campeã da Copa Africana de Nações deste ano, a seleção de Senegal é a melhor colocada do continente no ranking da Fifa, ocupando o 20º lugar.

“É um adversário que vai nos criar dificuldades, pois joga em velocidade, tem um bom preparo físico e é eficiente nos contra-ataques”, disse o zagueiro Marquinhos.

O técnico Tite quer ver uma evolução em relação aos últimos amistosos. “sempre buscamos a evolução e tenho certeza de que vamos conseguir apresentar um futebol melhor do que nos jogos passados. Os africanos sempre são testes importantes”, disse o treinador do Brasil.

Pelo lado do Senegal, o técnico Aliou Cissé espera que sua equipe jogue com alegria. “É muito importante fazermos um grande jogo e aproveitarmos essa oportunidade de enfrentar a seleção brasileira. Quero meu time jogando com alegria e muita vontade de mostrar um bom futebol”, disse Cissé.

As equipes

Para este compromisso, o goleiro Alisson segue de fora da seleção brasileira, em recuperação da lesão na perna direita. Ederson será o arqueiro titular mais uma vez. No ataque, Everton parece estar perdendo espaço. O Cebolinha, destaque na conquista da Copa América no meio do ano, senta no banco de reservas e vai ver o quarteto ofensivo ser com posto por Gabriel Jesus, Neymar, Coutinho e Roberto Firmino.

Em termos de equipe, Senegal aposta as suas fichas no atacante Sadio Mané, um dos astros do Liverpool. Seu companheiro de setor, Mbaye Diagne, que joga no Rennes da França, é desfalque por conta de uma lesão na coxa direita. Ele será substituído por Habib Diallo. O zagueiro Koulibaly do Napoli e o volante Gueye do PSG são os outros destaques individuais da equipe senegalesa.

Neymar centenário

Camisa 10 da seleção, Neymar fará seu centésimo jogo com o Brasil. O atleta fez sua estreia pela equipe no dia 10 de agosto de 2010 contra os Estados Unidos. O atacante soma 62 gols, 42 assistências, 70 vitórias e 19 empates, além de cinco títulos: Copa das Confederações (2013) e Super Clássico das Américas (2011, 2012, 2014 e 2018).

FICHA TÉCNICA

Brasil x Senegal – 10/10, às 9h

​Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Coutinho; Gabriel Jesus, Neymar e Roberto Firmino. Técnico: Tite

Gomis; Gassana, Koulibaly, Sane, Wague; N’Diaye, Gueye, Kouyate; Sarr, Mane, Balde. Técnico: Aliou Cissé