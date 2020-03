Amic promove evento gratuito para mulheres no centro de Cascavel

Em 2020, a Amic (Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Oeste do Paraná) terá muitos projetos voltados para o público feminino. E um deles já tem data marcada: no dia 06 de março acontecerá a 2ª edição do evento “Delas para Elas”, com o tema: “Autoestima e Bem-Estar”. Será na travessa Padre Champagnat, no calçadão da Avenida Brasil, no centro de Cascavel, das 8h30 às 14h, em alusão ao “Dia Internacional da Mulher”, comemorado posteriormente, em 08 de março.

A intenção é deixar evidente para as mulheres que passarem pelo local o quanto elas são especiais e importantes para a sociedade e incentivar o cuidado com o autoestima.

De acordo com a psicóloga Camila Pusebon Müller, estar com uma boa autoestima faz muitas áreas da vida melhorarem! “A pessoa que tem uma autoestima afirmada tem mais coragem, é confiante de si, experimenta e ousa mais. Nos relacionamentos tem uma dosagem certa do quanto se entregar. A pessoa com autoestima baixa acaba fazendo tudo para agradar o outro e às vezes é tão reprimida, magoada que acaba afastando quem está ao redor. Pessoas com autoestima boa são mais ponderadas, equilibradas e quando existe uma crítica, enxergam que possuem algumas coisas para mudar, mas entendem que a crítica não tem a ver diretamente com o que elas são, mas sim com alguma atitude que pode ser corrigida. Geralmente são pessoas que desempenham bem suas funções no trabalho, porque sabem o quanto são capazes, não têm medo e conseguem ser mais assertivas”, descreve a psicóloga.