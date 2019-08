Alunos podem estudar com aulão on-line gratuito

A praticamente dois meses para as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, os candidatos intensificam os estudos e se preocupam, cada vez mais nesta reta final, com o conteúdo que devem priorizar.

O coordenador do Pré-Enem da Uninter, professor Marlus Geronasso, tem dicas valiosas para os estudantes: “O que vale mesmo neste momento é refazer as questões cobradas nos anos anteriores que estão contidas nas provas facilmente localizadas no site www.inep.gov.br/enem”.

Fazer as redações sobre temas propostos nos exames anteriores, a título de treinamento, é sempre relevante, destaca o professor. Marlus observa que a temática deste ano deverá ser inédita ou pouco cobrada em provas passadas, por isso é importante acompanhar as aulas especiais – os “aulões” do Pré-Enem Uninter.

É possível acessar www.uninter.com/enem e assistir às aulas com a demanda – Atualidades. A partir de outubro, o curso preparatório da Uninter discutirá de forma mais aprofundada os prováveis temas das provas deste ano, tanto a “oficial” como a de “segunda aplicação”, ou PPL, para candidatos privados de liberdade.

Sempre é importante estar atento às notícias e às informações pontuais da sociedade, afirma o professor. O acompanhamento diário de notícias é relevante, com leitura diária das principais manchetes. As revistas também são fonte útil de informações. “Ler e refletir sobre os assuntos são práticas valiosas para o embate discursivo na escrita”, orienta.

O que não deve faltar, na hora da prova, é tranquilidade. Para isso, Geronasso recomenda um plano de estudos contínuo, com a definição de metas para as semanas que antecedem o Exame Nacional do Ensino Médio. “Essa organização é producente e dá total embasamento para equilibrar o estudante diante dos conteúdos das provas”, diz.

A Uninter mantém um curso preparatório a distância, totalmente gratuito, para candidatos que querem se preparar, mas não têm tempo nem dinheiro para investir em aulas extras. “O Pré-Enem a Distância Uninter propicia ao aluno estudar no ritmo que quiser e onde estiver, com foco em conteúdos cobrados nas edições anteriores, aulões de reforço, tutoria on-line e até simulados comentados”, explica o coordenador e idealizador do curso.

O Pré-Enem a Distância Uninter é uma parceria do Centro Universitário Internacional Uninter com o Eureka e chega ao sexto ano com material atualizado, cerca de 350 videoaulas e aulões de redação presenciais e on-line.

Mais informações e inscrições estão disponíveis no site https://www.uninter.com/enem/.