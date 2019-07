Alunos do Mestrado publicam livro sobre dissertação

O desconforto e o inconformismo perante a possibilidade de ver suas dissertações de mestrado arquivadas em uma Biblioteca Acadêmica, disponibilizada digitalmente em uma página da internet, acessada somente por pessoas interessadas em fazer Mestrado, sem visibilidade, sem perspectiva de publicidade para alcançar a comunidade externa à Universidade, inspirou um grupo de ex-alunos do Mestrado Profissional em Administração da Unioeste Campus de Cascavel a publicar um livro com suas dissertações de mestrado.

O livro já está à venda pelo site da Editora, e será lançado oficialmente no nesta terça-feira (30), durante a 3ª edição da Cingen (Conferência Internacional em Gestão de Negócios), na Unioeste em Cascavel. A solenidade está agendada para as 19h30.

O livro, cujo título é “Casos de estudos sobre a administração – diferentes olhares para a ciência administrativa” trazem 11 pesquisas (9 técnicas e 2 científicas) em diferentes áreas da Administração. O livro, carregado de conhecimento técnico e científico, leva o leitor a entender que a Administração não é apenas uma Ciência, é também uma Arte. A Arte de diagnosticar e solucionar problemas e situações complexas.

As pesquisas, transformadas em capítulos, demonstram que teoria (científica) e prática (técnica) juntas proporcionam resultados mais robustos e apresentam maior eficiência na solução de problemas. A seguir um breve resumo de cada capítulo:

Conheça um pouco mais sobre cada dissertação

O ensino e a pesquisa em estratégia: a perspectiva dos discentes (alunos) sobre seu papel social nos mestrados profissionais em administração

Este capítulo apresenta a importância de saber sobre o processo de aprendizagem do aluno de mestrado, sobre os fatores que influenciam no seu desenvolvimento em sala de aula, como intensidade de estudos, demanda de atividades acadêmicas, comportamento do professor, formas de avaliação, feedback do professor ao aluno, entre outros. Com esta pesquisa Professores podem compreender o comportamento do aluno e aprimorar suas metodologias e técnicas de ensino para que o aprendizado seja maior e mais eficiente. (Autores: Ana Carolina Mecabô Müller, Silvana Anita Walter, Leonardo de Carvalho)

Planejamento estratégico: aprimoramento de gestão em incubadoras de empresas

Esta pesquisa aborda um tema bastante atual, as Incubadoras de Empresas, que é muito lembrada quando se fala em Inovação e Tecnologia. Os resultados deste estudo demonstram que apesar da importância das Incubadoras, elas precisam ser repensadas. Apresentam as dificuldades de gerenciar uma Incubadora criada pelo poder público, que com a troca de cargos de tempos em tempos, não possuem um modelo de gestão eficiente e contínuo institucionalizado, num fluxo que flua no caminho do desenvolvimento e crescimento. (Autores: Eric Vinicius Lucion, Ronaldo Bulhões).

Investigação de como as organizações de transporte rodoviário de cargas incorporam os aspectos da sustentabilidade

Este capítulo apresenta a importância de as empresas se organizarem em entidades de classe, associações, etc. Os resultados apontam que empresa de transporte rodoviário filiadas a uma entidade de classe apresentam melhores resultados no desempenho nas dimensões econômica, social e ambiental, o que as tornam mais competitivas no mercado. (Autor: Gustavo Yuho Endo)

Análise financeira da produção de biogás a partir de dejeto suíno em Itaipulândia-PR

Este capítulo apresenta um estudo de um projeto do poder público de grande interesse socioambiental. Apesar do projeto ser excelente e ter um objetivo louvável, o estudo aponta para um resultado desfavorável ao investimento, demonstrando que projetos precisam de diagnóstico, dados, informações, estudos financeiros e análise de viabilidade, antes da tomada de decisão do investimento. Isso quer dizer que o setor público precisa fazer esses estudos de viabilidade, e caso não seja viável, buscar alternativas, soluções, parcerias, outras formas de desenvolver tais projetos. (Autores: Leandro Scherer, Ronaldo Bulhões).

O ensino e a pesquisa em estratégia: percepções dos docentes sobre seu papel social nos mestrados profissionais de administração do Brasil

Este capítulo apresenta a importância de conhecer sobre o ensino sob a perspectiva do professor. Apresenta fatores importantes para a compreensão do perfil do professor dentro da sala de aula, seu comportamento e metodologias de ensino. O capítulo descreve um pouco sobre as “dores” dos professores, que por vezes se sobrecarregam de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Compreender isso ajuda o aluno a entender o professor, levando-o a maior dedicação e a maior participação na sala de aula, e fora dela. (Autores: Leonardo de Carvalho, Silvana Anita Walter, Ana Carolina Mecabô Müller)

Simulação de cenários e estratégias no terceiro setor: uma aplicação para potencialização e crescimento

Este capítulo aborda a utilização de ferramentas estratégicas, frequentemente usadas no setor privado com fins lucrativos, no terceiro setor. O estudo usa uma ferramenta para simular cenários futuros e elaborar estratégias, possibilitando a compreensão da conjuntura dos cenários político e econômico e transformando dados em informações de apoio para tomada de decisão. A pesquisa é de grande contribuição para a gestão eficiente das entidades do terceiro setor, tão importantes para a sociedade, uma vez que elas existem para amparar e apoiar o setor público. (Autores: Maria Inês Presrlak, Claudio Antônio Rojo)

O cadastro ambiental rural no oeste do Paraná e sua relevância no contexto do desenvolvimento e meio ambiente.

A pesquisa demonstra a necessidade de analisar os dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para o planejamento ambiental e analisar as dinâmicas sociais e econômicas do meio rural. Em diversos setores existem muitos dados, mas normalmente não são analisados criteriosamente para elaboração de planejamento e ações que possam contribuir para o desenvolvimento e crescimento sustentável. Este estudo aponta a relevância dessas analises e suas contribuições. (Autores: Ronaldo José Seramim, Jerry Adiani Johann, Dirceu Basso)

A preocupação do consumidor em relação ao ciclo de vida do biodiesel produzido a partir de óleo residual de frango.

O capítulo aborda a importância de conhecer o comportamento do consumidor para estabelecimento de estratégias competitivas. A pesquisa, feita com consumidores sobre a preocupação deste em relação a questões ambientais, mais especificamente com energias renováveis, aponta que há consumidores preocupados com o meio ambiente e adotam um hábito de consumir preferencialmente produtos “verdes”, de empresas que se preocupam com o meio ambiente. (Autores: Vinicius Thomas Back, Loreni Teresinha Brandalise, Geysler Regis Flor Bertolini)

Índice de Sustentabilidade: um estudo aplicado no município de Marechal Cândido Rondon – PR

Esta pesquisa faz uma análise sobre a sustentabilidade rural nas dimensões econômica, ambiental e social, demonstrando a necessidade de acompanhamento do meio rural para o desenvolvimento rural sustentável eficiente, bem como para atender as legislações ambientais e de sustentabilidade. (Autores: Anderson Giovane Sontag, Elza Hofer, Jerry Adriani Johan)

Modelo de avaliação de satisfação dos agricultores familiares em relação ao programa de aquisição de alimentos do governo federal

O estudo elabora uma ferramenta de avaliação de satisfação dos agricultores em relação a um programa do governo federal, demonstrando a importância dessas avaliações, no sentido de o poder público buscar melhoria contínua nos processos de execução das políticas públicas e ajustar questões operacionais e socioeconômicas, gerando benefícios para todos. (Autores: Daniel Teotonio do Nascimento, Jerry Adriani Johann, Dirceu Basso)

Aplicabilidade da auditoria para evidenciar a disclosure das práticas de sustentabilidade comunicadas nos relatórios de gestão anual das Cooperativas Agroindustriais

O capítulo apresenta uma análise robusta da aplicação de auditoria nos relatórios de sustentabilidade de Cooperativas Agroindustriais, apontando a necessidade dessa análise para que as organizações, contribuindo para a evidenciação e confiabilidade das ações comunicadas em seus relatórios. (Autores: Fernanda Marcia Kumm, Elza Hofer, Edison Luiz Leismann)

Mari Presrlak:

“A universidade é solicitada a retribuir o investimento recebido da sociedade. Justíssimo. Além de garantir a excelência do ensino e de sua produção científica, precisa, ao mesmo tempo, contribuir com o setor produtivo e social, e ainda oferecer contribuição mais relevante para o desenvolvimento do País. Tanto tem se falado sobre a contribuição da Universidade para com a sociedade que decidimos publicar esse livro para disseminar o conhecimento e a aplicabilidade deste, objetivando transformar a realidade social. A maioria dessas pesquisas tem caráter de intervenção, onde o aluno e o professor incorporaram a ciência e a técnica, com consciência crítica sobre a função desempenhada pelo seu conhecimento na sociedade e sobre como esse conhecimento pode ser aplicado no mercado.

O Mestrado Profissional em Administração da Unioeste tem essa característica de aplicabilidade do conhecimento por meio das Consultorias e Assessorias que são dadas gratuitamente aos empresários que buscam o auxílio da Universidade nas áreas administrativas. Para ser atendido pelo Mestrado, basta se cadastrar no NUPEACE – Núcleo de Pesquisas Avançadas em Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, que fica na UNIOESTE Campus Cascavel. O contato pode ser pessoalmente, por telefone (45 3220 3138) ou por e-mail (nupeace@unioeste.br).”