Alunos do ensino médio participam de aulas nos laboratórios

A qualidade dos laboratórios da Unipar é reconhecida por toda a região. Escolas do ensino médio e de cursos técnicos frequentemente buscam parceria com a universidade para a realização de aulas práticas na estrutura laboratorial. Uma oportunidade de compartilhar conhecimento e de aproximar a instituição da comunidade.

Uma das aulas aconteceu no laboratório de Anatomia Humana, onde o curso de Fisioterapia ministrou atividade prática para alunos do Colégio Ceebja, de Tupãssi, e do curso técnico em Farmácia do Colégio Morais Rego, de Toledo, que puderam ver de perto o que antes tinham acesso apenas pelos livros e internet.