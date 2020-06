Alunos de Administração e Gestão Comercial debatem atualizações do mercado com profissionais das áreas

As turmas de Administração e Gestão Comercial do Centro Universitário de Cascavel – Univel receberam nas últimas semanas palestras com profissionais da região. As atividades foram transmitidas por meio do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e de outras ferramentas pelas quais os acadêmicos puderam aprender sobre diferentes assuntos e interagir com os palestrantes.

Na disciplina do professor Fabiano Tykalowitz, os acadêmicos do 1º e do 3º semestre de Administração conversaram com a psicóloga Deise Rosa sobre as habilidades sociais na administração e na vida pessoal. Já os alunos do 7º semestre de Administração participaram de um debate com especialistas sobre o Mercado de Capitais, no qual conversaram com o professor da disciplina, Dimas José Detoni, o coordenador do curso de Administração, Lucio Scheuer, e com os profissionais Cláudio Marcos Metzner e Vilmar Szigel. Na atividade, eles aprenderam os conceitos sobre Mercado de Capitais, os aspectos operacionais para investidores, como está atualmente e quais as perspectivas para o mercado.

Diante da pandemia, muitos negócios migraram para os meios on-line e muitos outros surgiram dentro das novas necessidades. Diante desse cenário, a turma do 1º semestre de Gestão Comercial recebeu a especialista em Marketing Digital e Marketing de Influência para Pequenas Empresas Camilla Cruz para falar sobre “Oportunidades no mercado on-line em tempos de quarentena”.