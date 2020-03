Alunos da Univel passam a ter aulas online em tempo real

Com o propósito de preservar a saúde de alunos, professores, colaboradores e toda a comunidade acadêmica, o Centro Universitário de Cascavel – Univel passará a ter aulas online em tempo real devido à emergência global desencadeada pelo novo coronavírus (covid-19).

A mudança busca garantir o cumprimento do calendário acadêmico para que não seja necessária a reposição de aula no futuro, oportunizando aos acadêmicos a continuidade dos seus estudos. “Estamos profundamente comprometidos com a segurança e a saúde de nossos alunos, professores, colaboradores e visitantes. Em meio à turbulência dessa mudança, estamos trabalhando para tornar essa transição a mais organizada possível sob as circunstâncias e, por isso, pedimos a colaboração de todos durante essa fase”, diz o pró-reitor administrativo da Univel, Lucas Silva.

Os alunos de graduação presencial passam a ter aulas online em tempo real através da plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), onde podem estudar de casa, enviar dúvidas, comentários e interagir virtualmente com os professores e os colegas.

A instituição já emitiu o comunicado oficial das aulas online para toda a comunidade acadêmica e está seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde). Por se tratar de uma situação fluida, em caso de mudanças novas comunicações serão emitidas nos canais oficiais da Univel: site www.univel.br e redes sociais @univeloficial.