Os alunos da Escola Municipal Ângelo Darolt terão um espaço adequado para a realização das atividades físicas e práticas esportivas.

A quadra de esportes coberta da escola está recebendo os últimos detalhes, a obra que iniciou em setembro do ano passado, já poderá ser utilizada pelos alunos quando as aulas retornarem.

O investimento foi de R$616.038,92, com recursos do Ministério da Educação através do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).