Aluna da Unioeste participa de ação no Sudão do Sul

Aluna do curso de Ciências Econômicas da Unioeste, tenente Elaine Pereira Melere está participando de uma ação comunitária da Unpol Women Network na cidade de Bentiu, no Sudão do Sul.

Elaine entrou na polícia em 2011, cursou três anos de academia e durante esse período teve algumas palestras sobre a participação de policiais militares em missões de paz da ONU (Organização das Nações Unidas). “Despertou meu interesse por essas ações, contudo, um dos requisitos para participar dessas missões é ter cinco anos de atividade policial pós-formação policial. Assim que atingi esse quesito me inscrevi para a seleção, passei e fiz o curso preparatório”.

Elaine explica que nessa cidade existe o maior local de proteção de civis do mundo. “São aproximadamente 110 mil pessoas nesse local, e realizamos patrulhamento, se há ocorrência de crimes [brigas, lesão corporal, violência doméstica etc], executamos a prisão e o encaminhamento dos autores”.

Nos últimos anos, a ONU tem dado destaque especial para a igualdade de gênero no mundo. Dessa forma, tem tentado atingir 20% de mulheres nos efetivos policiais de missões de paz. “Como mulher nessas missões eu vejo que faço uma grande diferença. É mais tranquilo para conversar com as mulheres, e até mesmo como mulher e policial para manter minha autoridade e marcar presença de que também podemos ter voz e poder”.

A ONU tem dado destaque também ao empoderamento feminino e por isso criou a UN Women Network, que estimula o empoderamento das mulheres através desse link entre as mulheres policiais, visando ao apoio entre elas e ao desenvolvimento de projetos com a comunidade.

Além do trabalho policial, são realizadas esporadicamente algumas atividades. Elaine foi a responsável pelo workshop sobre planejamento de negócios através do contato com as mulheres do mercado, onde foi explicado conceitos básicos de negócios como preço de custo, preço de mercado, lucro e dificuldades iniciais de negócios.

Elaine chegou ao país no dia 16 de setembro, ficou duas semanas na capital Juba e foi redesignada para Bentiu, onde ficará até 15 de setembro do ano que vem. “Eu adoro economia e usar minha profissão para empoderar as mulheres daqui é muito gratificante mesmo”.