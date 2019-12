Alimentos para ter no café da manhã que garantem mais energia

O café da manhã é considerado uma das refeições mais importantes do dia. Isso porque os primeiros alimentos que você ingere podem ditar o ritmo do seu dia, sendo importante garantir os nutrientes necessários ao organismo após várias horas em jejum – ao mesmo tempo que não devem ser alimentos pesados, que podem fazer seu metabolismo ficar mais lento para processar todas as calorias ingeridas.

Por isso, levantar mais cedo para preparar o seu próprio café ou receber uma cesta de café da manhã é uma maneira de se cuidar para ter um dia mais produtivo.

Veja alguns alimentos que podem estar na sua cesta ou na sua despensa para fornecer mais energia e fazer o seu dia ficar melhor!

Café

A bebida é um clássico das manhãs para muitas pessoas. Para muitos, beber café é essencial para conseguir despertar e realizar as atividades do dia, principalmente quando acordam mais cedo. Além da cafeína, a bebida possui trigonelina, quinídeos, melanoidinas, niacina, entre outros, que ajudam o organismo a se manter acordado e disposto.

Guaraná natural

Não confunda o guaraná natural com os refrigerantes. Apesar de refrigerantes trazerem bastante açúcar, o que ajudaria a se manter acordado, em grande quantidade isso pode deixar o organismo mais lento. No caso do guaraná natural, existem diversas substâncias excitantes que ajudam a estimular o sistema nervoso e possuem uma função de melhora nas funções psicológicas, tônicas e energéticas.

Ovo

O ovo faz parte da alimentação de quem deseja ser fitness. Além do almoço e do jantar, ele também é uma excelente opção para o café da manhã, principalmente porque garante maior saciedade ao longo do dia.

A clara do ovo possui pelo menos quatro gramas de proteínas e vitaminas B2, o que também garante diversos nutrientes necessários. Enquanto isso, a gema possui proteínas, gordura e diversas outras vitaminas, como A, B, D e K. Porém, para aproveitar melhor suas substâncias, é necessário que ele seja bem cozido.

Frutas com carotenoides

As frutas também podem ser ingeridas durante todo o dia, mas durante a manhã elas cumprem um papel essencial – principalmente, aquelas que são ricas em carotenoides, como é o caso da goiaba, do mamão e da melancia.

Os principais benefícios dessas frutas são as altas quantidades e qualidades dos antioxidantes, além de conter bastante vitamina C e fibras, que atuam na prevenção do câncer.

Conteúdo patrocinado.