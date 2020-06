Ala covid-19 do HU de Cascavel terá 10 novos leitos de UTI a partir de quarta-feira

Os novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Ala covid-19 do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) estarão disponíveis a partir da manhã de quarta-feira (10). Para essa viabilização de 10 novos leitos de UTI, o hospital recebeu 7 respiradores e 10 monitores, entregues pela Secretaria Estadual de Saúde, na semana passada. Em um esforço de adequação interna, o Huop também disponibilizou outros 3 respiradores.

Os novos profissionais que vão atuar na ala foram contratados através do chamamento público, já iniciado, com o objetivo da manutenção do número de leitos, e a ampliação para atendimento de pacientes com covid-19.

No total, serão 20 leitos de UTI, e permanecem também os 20 leitos de enfermaria, exclusivos para atendimento de pacientes com a doença. O processo de ampliação segue o planejamento anunciado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, após visita ao Huop.