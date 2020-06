Ala Covid-19: Abertura de leitos esbarra na falta de profissionais e insumos

Cascavel – Com as taxas de ocupação de leitos para o tratamento de pacientes com covid-19 subindo em todo o Estado, o governo acelera a ampliação de vagas, especialmente de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na semana em que foram abertos dez novos leitos de UTI na Ala Covid-19 do HU (Hospital Universitário) de Cascavel, a Secretaria de Estado da Saúde já informou que está pronta para equipar outros dez leitos, chegando assim às 30 vagas de UTI prometidas no início da pandemia no Plano Estadual de Enfrentamento à covid-19. “Já coloquei o desafio para o HU: estamos liberando recursos para contratação de pessoas para abrir mais dez leitos de UTI. Vamos equipar, só depende da articulação do HU”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, em entrevista ao Jornal O Paraná nessa sexta-feira (12).

Entretanto, a abertura das novas vagas esbarra em dificuldades enfrentadas pela administração do HU com a compra de insumos e medicamentos e ainda na contratação de profissionais para atuar no local. “A abertura de leitos de UTI não trata apenas de respiradores e monitores com espaço físico. Precisamos de uma série de materiais e medicamentos específicos para UTI e, sendo leitos covid-19, o consumo é bem maior, pois os pacientes são bem mais graves e utilizam em maior quantidade tudo o que uma UTI normal usa. EPIs [Equipamentos de Proteção Individual] também são usados em grande quantidade e estamos com dificuldade de encontrar fornecedores para comprar”, revela o diretor-geral do Hospital Universitário, Rafael Muniz de Oliveira.

Segundo ele, há uma conversa com o Estado para que haja uma colaboração na busca por fornecedores. Porém, existe ainda outra dificuldade em relação a esse assunto: o aumento no valor dos produtos, o que deve levar a nova negociação de aporte financeiro do Estado.

Rafael explica que ainda não há um levantamento do aumento, pois o percentual varia muito de um item para outro, mas lista alguns itens específicos que chamam atenção. “A máscara, por exemplo, já pagamos R$ 40 a caixa com 50 unidades e hoje, se achar por R$ 120, está ‘barato’. Dormonid, um medicamento sedativo extremamente importante, que é usado para todos os pacientes de UTI, um fornecedor desistiu de um pregão a R$ 2,99 e o mais barato que encontrei foi de R$ 18,90 essa semana”, exemplifica.

Falta de profissionais

Já em relação à demanda por profissionais para atuar na UTI, Rafael explica que enfermeiros estão sendo contratados via PSS (Processo Seletivo Simplificado) e estarão disponíveis a partir de 1º de julho, porém, a contratação de técnicos de enfermagem e de médicos, que ocorre via chamamento público, tem sido mais complicada pela falta de profissionais disponíveis no mercado. “Não está fácil fechar a escala com o número de leitos atual, então, com a ampliação, será mais difícil ainda. Já temos em torno de 65 técnicos de enfermagem contratados nesse modelo, e em torno de 30 enfermeiros, mas uma hora chega ao limite de disponibilidade de profissionais no mercado. Com médicos é a mesma situação”, explica.

Rafael destaca que, para os leitos que estão em funcionamento, existem servidores suficientes e tem previsão para compra de insumos e medicamentos; as dificuldades são para os novos leitos que devem ser abertos. “Temos que ajustar tudo isso para abrir leitos com segurança. Não é impossível, mas eu não posso assumir a responsabilidade de abertura de leitos com a iminência de não conseguir mantê-los”, ressalta o diretor-geral do HU.

Ele ainda voltou a reforçar a necessidade do isolamento social e respeito às medidas de prevenção. “Não adianta abrir leitos se não houver conscientização da população. Todos precisam colaborar para que possamos passar por isso”, complementou Rafael.