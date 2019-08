Agosto Azul, mês estimula a promoção da saúde do homem

Os homens são responsáveis por pelo menos seis de cada dez óbitos por doenças do aparelho circulatório e, no conjunto, a faixa etária de 20 a 59 anos é onde a mortalidade masculina é, pelo menos, o dobro da feminina. Os dados fazem parte de um levantamento do Departamento de Saúde do Homem da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná e comprovam a importância da campanha Agosto Azul, que neste ano tem como tema “Homem respeite a sua saúde e viva melhor”.

O objetivo é estimular a promoção da saúde do homem como mecanismo para estabelecer um ambiente familiar e social mais saudável. A deputada Cantora Mara Lima (PSC), autora da lei que institui no Paraná o Agosto Azul, destacou os bons resultados alcançados pelo conjunto de medidas implementadas durante a mobilização, que já acontece há oito anos, e são executadas pelo governo do Paraná, e também adotadas por diversas instituições não governamentais.

Autocuidado

De acordo com Zeila Terezinha Consul Carneiro, coordenadora do Departamento de Saúde do Homem da Sesa, muitos agravos verificados nos dados sobre a situação de saúde masculina poderiam ser evitados caso os homens adotassem e seguissem com regularidade as medidas de prevenção primária. “Os homens de forma geral habituaram-se a evitar o contato com os espaços da saúde, sejam os consultórios médicos, sejam das unidades de saúde pública, orgulhando-se da própria invulnerabilidade”, observou. “Avessos à prevenção e ao autocuidado, é comum que protelem a procura de atendimento, permitindo que os casos se agravem, ocasionando maiores problemas e despesas para si e para o sistema de saúde, que é obrigado a intervir nas fases mais avançadas das doenças”.

Câncer

O SIM (Sistema de Informações de Mortalidade) do Ministério da Saúde mostra que, em 2016, 736.842 homens morreram em todo o País. Entre as principais causas de morte estão cânceres (112.272), como de próstata, fígado, pulmonar e de pele; doenças do coração (68.018), como infarto e AVC; agressões (56.409); acidentes (84.139), em especial de transportes (31.565); doenças cerebrovasculares (51.753); e gripe e pneumonia (41.695). Esses dados foram divulgados pelo Ministério em novembro de 2018.

Programação

Inúmeras ações para incentivar a prevenção e a promoção da saúde masculina, segmento populacional que envolve, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), um contingente de mais de 100 milhões de homens em território brasileiro (IBGE, 2015), serão desenvolvidas no Paraná durante o Agosto Azul.

As atividades ocorrerão nas 22 Regionais de Saúde e nos 399 municípios que estarão trabalhando o tema. Implementadas em parceria com outros órgãos, as ações se estenderão neste ano e vão além de agosto: acontecerão nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

Check-up

Conforme o Ministério da Saúde, o atendimento do homem, assim como da população em geral, inicia na Atenção Básica (atendimento primário), pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A partir da consulta, o profissional de saúde pode encaminhar o paciente para os serviços e centros especializados, como Caps (Centros de Atenção Psicossocial) ou CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), no caso da saúde bucal.

Na atenção básica, a população masculina pode fazer uma série de exames de check-up, buscando a prevenção, como: sangue (hemograma e dosagem dos níveis de colesterol total e frações, triglicerídeos, glicemia e insulina); aferição de pressão arterial, teste de glicemia, atualização do cartão de vacina, verificação de peso e cálculo de IMC (índice de massa corporal); e função pulmonar (indicada aos fumantes). Também integra a lista, pesquisa de antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg); teste de detecção de sífilis; e pesquisa de anticorpos anti-HIV e dos vírus da hepatite C. Esses cuidados de prevenção, devem ser feitos da infância à vida adulta e velhice.