AGORA É LNF | Campo Mourão e Marechal se reencontram

Três dias após medirem forças pela Série Ouro do Campeonato Paranaense, no Oeste do Estado, Marechal e Campo Mourão voltam a ficar em lados opostos da quadra neste sábado, mas desta vez pela 6ª rodada da Liga Nacional de Futsal, às 19h, na Arena UTFPR, no Sudoeste. No duelo de quarta-feira (22), o time rondonense levou a melhor, com uma vitória por 3 a 0 que encerrou um jejum de cinco jogos sem vitórias. Na LNF, o Marechal não atua desde a goleada por 5 a 1 sofrida para o Minas em Belo Horizonte, há 20 dias, pela 4ª rodada – folgou na rodada passada. Já o Campo Mourão vem derrota para o Joaçaba em Santa Catarina, no último domingo.