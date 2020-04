Aglomeração preocupa autoridades sanitárias de Umuarama

Uma cena comum nos primeiros dias de reativação do comércio em Umuarama causou preocupação nas autoridades sanitárias. A formação de aglomerações no exterior das agências bancárias, mesmo com o esforço dos funcionários para o cumprimento das medidas preventivas estabelecidas pelo decreto municipal 082/2020.

A convite da Aciu, gerentes da maioria das unidades participaram de uma reunião no auditório da entidade ontem (8), com a secretária de Saúde, Cecília Cividini, o comandante do 25º BPM, Carmelito dos Santos, o delegado-chefe da 7ª SDP, Osnildo Carneiro Lemes, o diretor da Guarda Municipal, Valdiney Rissato, e o comandante do 6º Grupamento de Bombeiros, major Andrey Falkiner, além de representantes sindicais.

O presidente da Aciu, Orlando Luiz Santos, e a secretária de Comunicação Social da prefeitura, Letícia D’Avila, expuseram a necessidade de intensificar os esforços para que as medidas restritivas sejam integralmente cumpridas em prol da manutenção do expediente.

O setor de fiscalização da prefeitura elogiou a postura do comércio em geral, que não tem medido esforços para conscientizar colaboradores e consumidores, tornando efetivos todos os procedimentos de higienização e assegurando o número ínfimo de pessoas no interior dos estabelecimentos.

Os gerentes das agências enumeraram uma série de dificuldades, mesmo designando funcionários para monitorar regras imprescindíveis, como o espaçamento mínimo de um metro e meio entre clientes.

A presença de muitos idosos, de crianças e situações de desrespeito às orientações, chegando às agressões verbais, são fatores que podem suscitar, se necessário, o apoio das autoridades policiais.