Agentes de endemias voltam a orientar população no combate à dengue

Os agentes de endemias voltaram a fazer visitas domiciliares, nesta segunda feira (6). O trabalho começou pela manhã, no bairro Interlagos, onde deverão ser visitadas cerca de 1.980 residências. Para realizar o trabalho de orientação, tratamento, notificação e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, 110 agentes de endemias foram a campo.

A ação foi retomada depois de 15 dias paralisadas por motivos de segurança e ainda de forma preventiva por conta da pandemia da Covid-19 (coronavírus). As inspeções que estão sendo feitas pelos agentes de endemias em Cascavel não envolvem o contato com os moradores.

“O ideal é a população deixar nossa equipe entrar para passar as informações. Pedimos a ajuda dos moradores para cuidar, porque se não forem tomados os cuidados necessários, muita gente vai morrer com dengue”, disse Mari Dalsasso, coordenadora de endemias que completou falando que “por conta do coronavírus, nossas equipes não estão entrando nas casas para assinar ficha sanitária”.

O gestor do Território Cidadão, José Carlos da Costa, que acompanhou a ação disse que é importante que “as famílias olhem e cuidem de seus quintais. Que cada uma fique atento aos detalhes e tenham os cuidados mínimos necessários para evitar a presença de criadouros do mosquito da dengue . Se todos se conscientizarem já estaremos com o problema resolvido. Aqui no Interlagos, nós já temos 150 casos da doença de um universo de 1.142 confirmados. É muita coisa. Por isso é necessário que todos façam sua parte mantendo seus quintais livre de lixo, entulho e objetos que possam acumular água”.

O trabalho dos agentes de endemias, no bairro Interlagos, segue até o fim da tarde de hoje e, segundo Vanderlei Marques, fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, serão priorizadas as visitas nas casas onde há os chamados “acumuladores”. “Estas pessoas acumulam muito material reciclável em seus quintais e, muitas vezes, não tomam os cuidados necessários. Estaremos orientando-os para que façam o descarte o mais rápido possível destes materiais. Eles já têm os compradores para os produtos, então o que estamos orientando é que vendam os recicláveis o mais rápido possível ou então que cubram estes materiais para que não acumulem água”.

No sábado (4), uma equipe composta por 22 agentes de endemias realizou atividades de inspeção, orientação e captura de larvas no Condomínio Pantanal. No local, há 493 residências e alguns casos positivos para dengue.

Após as visitas no bairro Interlagos, as equipes de endemias, voltam para as suas regiões para fazer as inspeções de rotina, que devem acontecer em todos os bairros da cidade.