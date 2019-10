Agendamentos de mamografias será realizado no Terminal Oeste pela LFCC

Nesta sexta-feira (18), em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama, a LFCC realiza uma ação relacionada ao Outubro Rosa em parceria com a Uopeccan, as legionárias estarão no Terminal Oeste, próximo à Rodoviária de Cascavel das 8h às 17h, agendando exames de mamografia. O exame é realizado em mulheres a partir dos 40 anos.

Além da mamografia as legionárias estarão agendando exames de PSA e preventivos, em parceria com o laboratório da Unipar.

Câncer de mama

O câncer de mama é uma doença grave que se não tratada pode ser fatal. A doença acomete cerca de 60 mil mulheres, a boa notícia é que, devido aos métodos modernos de tratamento, o câncer de mama pode ser curável, desde que diagnosticado no início. A recomendação é que mulheres a partir dos 40 anos façam a mamografia anualmente, e, mulheres em idade fértil realizem o autoexame ao menos uma vez ao mês.

Autoexame das mamas

O autoexame das mamas pode e deve ser feito rotineiramente pelas mulheres. Basta que a mulher faça a palpação das mamas regularmente quando se sentir confortável para isso. Desta forma, quando surgir algo diferente nas mamas, como um nódulo (caroço) que é a principal forma de apresentação da doença, este será percebido e será um sinal de alerta para busca de avaliação médica. Mamas com pele avermelhada ou retrações e saída de secreção espontânea pelo mamilo também devem ser levados em conta.

Tratamento

Mesmo as modalidades mais modernas de tratamento do câncer de mama, que incluem cirurgia, quimioterapia, radioterapia e imunoterapia são oferecidas pelo SUS. Em Cascavel, o Hospital do Câncer – UOPECCAN – está credenciado pelo Ministério da Saúde para tratar mulheres portadoras de câncer de mama. É muito importante ressaltar que quanto antes for feito o diagnóstico, menos agressivo será o tratamento, com real possibilidade de cura. Além de médicos, mulheres com câncer de mama devem receber atenção de equipe multiprofissional treinada, que conte com profissionais de áreas da saúde como enfermagem, assistência social, fisioterapia, nutrição, entre outras.

Agendamentos de mamografia

A Uopeccan disponibiliza exame de mamografia gratuitamente. Para agendar diretamente na instituição basta entrar em contato através do (45) 2101-7015 e presencialmente na Uopeccan, na Rua Itaquatiaras, 769, Santo Onofre, Cascavel ou na Av. Paraná, 7592, Zona III em Umuarama – (44) 2031-0754.