Afsu pega o Foz hoje no jogo de volta da semifinal

Afsu saiu na vantagem, com um gol de diferença no primeiro jogo contra o Foz - Foto: Diego Lanesko

Após vencer o Foz do Iguaçu em casa pelo placar de 4 a 3, e garantir um ponto de vantagem sobre o adversário, Afsu encara nesta sexta-feira (22) ás 20h novamente o time da região Oeste do Paraná.

O jogo anterior (de ida no dia 11 de novembro), foi considerado pela equipe do Afsu um difícil desafio, pois a equipe do Foz é uma equipe muito forte e teve uma excelente atuação, principalmente por ser o atual campeão estadual e um dos finalistas da Liga Nacional.

“Foi uma semana intensa de treinamento e preparação para esse jogo, que é de extrema importância. Vamos tentar corrigir algumas falhas e manter o time firme, pois esta é considerada por nós, a mais importante de todo o campeonato. É muita pressão, já que vai ser na casa do adversário. Mas vamos usar de sabedoria e boas estratégias. Temos um ponto de vantagem, mas não podemos contar apenas com isso para garantir a vaga na final do Paranaense” ressaltou o técnico do Afsu Nei Victor.

Vencendo, o Umuarama poderá ter como adversário a equipe do Cresol Dois Vizinhos, que no primeiro jogo (de ida da disputa da semifinal) venceu o Marreco Futsal pelo placar de 2 a 0. O jogo de volta entre estas duas equipes acontece no sábado (23) em Francisco Beltrão. A 4ª e última fase do campeonato ainda não tem data nem local marcado.