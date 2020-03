Aeroporto: obras do pátio de aeronaves exigirão desvio na rota de veículos

A Sesop (Secretaria de Obras Públicas) e a direção do Aeroporto de Cascavel informam aos usuários que serão iniciadas as obras do novo pátio de aeronaves.

Com isso, o acesso ao atual terminal terá um desvio de rota, utilizando o contorno da nova avenida Itelo Webber.

Serão colocadas faixas para direcionar o fluxo dos veículos.

A Sesop solicita a paciência de todos durante a execução da obra que faz parte da modernização do Aeroporto Municipal Coronel Adalberto Mendes da Silva. As obras trarão melhorias e conforto para a população de Cascavel e região que utiliza o terminal.

“O transporte aéreo é uma grande ferramenta de aproximação, crescimento e desenvolvimento de um grande centro urbano”, enfatiza a Sesop, em nota.