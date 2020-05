Aeroporto de São José dos Pinhais terá nova pista

A Secretaria Nacional de Aviação Civil decidiu incluir a obra da nova pista, no novo edital de concessão do Aeroporto Internacional Afonso Pena nesta segunda-feira (4), depois de articulação do Governo do Estado e dos setores industrial e empresarial do Paraná. A publicação original não exigia a pista.

O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, terá uma pista completamente nova nos próximos anos. Ela será paralela à atual, com pelo menos 3 mil metros de extensão, e permitirá pousos e decolagens sem conexões para os Estados Unidos e países da Europa com aeronaves de grande porte

O prazo de implantação será de 5 anos após o início do contrato de exploração do terminal, cuja licitação está prevista para ocorrer no fim de 2020. Com a nova pista, as aeronaves poderão operar no Afonso Pena em qualquer turno, diurno ou noturno, com a ajuda de sistema de pouso por instrumentos. Elas também poderão decolar com carga máxima de combustível, mesmo a 900 metros de altitude.