ADI pelo Paraná: teste em massa, Bolsonaro no Paraná e tarifa social

Teste em massa

O governador Ratinho Junior confirmou que o Paraná iniciou nesta semana a testagem em massa da população como estratégia de combate à covid-19. A ideia é chegar aos 5 mil testes até o fim desta semana e ampliar gradativamente o processamento dos exames. A estimativa da Secretaria Estadual da Saúde é de que, em um mês, o Paraná terá capacidade para fazer cerca de 40 mil diagnósticos semanais. A meta é chegar a 200 mil pessoas testadas nos próximos meses.

***Bolsonaro no Paraná

O Planalto adiantou que o presidente Jair Bolsonaro estará presente na entrega em Curitiba do título de cidadão honorário do Paraná ao presidente da Itaipu Binacional, Joaquim Silva e Luna. A entrega será em data após a pandemia do coronavírus e foi proposta pelo deputado Soldado Fruet (Pros).

Tarifa social

O presidente Claudio Stabile adiantou que a Sanepar vai dobrar o número de famílias incluídas na tarifa social. Atualmente, a Sanepar já atende 184 mil famílias pela tarifa que isenta o pagamento da conta de água e esgoto.

***Sinal de alerta

O secretário Beto Preto (Saúde) está preocupado com a queda de temperatura no Paraná: “Com a chegada do inverno, poderá haver um aumento sensível de casos da covid-19”, alerta Beto Preto, que é médico.

WhatsApp

O STF deve julgar hoje duas ações que contestam a validade de decisões judiciais que determinaram o bloqueio do aplicativo WhatsApp em todo o País. A decisão deverá esclarecer se a Justiça pode impedir o funcionamento temporário do aplicativo devido à recusa de entrega de informações de usuários investigados por diversos crimes. Em todo o País, magistrados determinam a quebra de sigilo de usuários que são investigados e obrigam o Facebook, que é proprietário do aplicativo, a repassar os dados das conversas com outros usuários à Justiça.

Leitos do oeste

Foz do Iguaçu é a cidade do oeste com o maior número de leitos disponíveis para covid-19 pelo SUS. São 17 leitos disponíveis, dos quais cinco estão ocupados. A 9º Regional de Saúde atende, além de Foz, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu.

Casas

Uma parceria de R$ 1 milhão entre Itaipu e prefeitura tornou possível a entrega de 20 casas a agentes ecológicos de Cascavel. A binacional custeou 100% da construção e o Município investiu outros R$ 388.067,76 em obras complementares, além de disponibilizar o terreno.

Há vagas

A C.Vale espera inaugurar ainda este ano um hipermercado em Assis Chateaubriand. Estão sendo investidos R$ 49 milhões no empreendimento. A obra de 22.600 metros quadrados já chegou a 70% e terá ainda um restaurante com 1.085 metros quadrados capaz de atender 678 pessoas. A cooperativa vai abrir 220 vagas de empregos.

Repasse

A Cotriguaçu, através da Amop, repassou R$ 1 milhão ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná para compra de equipamentos.

Investimentos

“Estamos investindo mais de R$ 50 milhões nas unidades da cooperativa e, para dar segurança ao cooperado e ao colaborador, preparando um protocolo de recebimento tendo em vista a prevenção da covid-19. Estamos tomando todo o cuidado para preservar a saúde tanto de cooperados como de colaboradores que vão atuar na entrega e no recebimento desta safra de milho de inverno” – do presidente da Copacol, Valter Pitol.