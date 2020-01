ADI pelo Paraná: Galo como pré-candidato, Jefferson Lobo na comunicação e Wikilegis

Em duas cidades

O deputado Galo é apontado pelo Podemos como pré-candidato a prefeito em Curitiba e em Paranaguá. Galo já avisou que topa a parada e para ele tanto faz que seja em Curitiba ou em Paranaguá, desde que tenha apoio integral do partido.

Novo secretário

O jornalista Jefferson Lobo, que assumiu a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Cascavel no início de novembro, reestruturou a equipe. O jornalista Luiz Carlos Cruz é o novo diretor de Imprensa da pasta.

Estrada do Colono

Na primeira reunião de 2020, a Amop criou uma comissão de prefeitos para atuar em favor da reabertura da Estrada do Colono, “Junto com os prefeitos da região sudoeste, os prefeitos da Amop estão buscando apoio de representantes no Senado para essa causa”, disse o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PSC).

Wikilegis

A Câmara dos Deputados lançou uma ferramenta específica para participação da população, a Wikilegis, no portal e-Democracia. Na ferramenta, todos podem analisar as propostas legislativas e opinar para um projeto mais representativo.

Jogo pesado

O deputado Paulo Martins (PSC) apoia a decisão do presidente Jair Bolsonaro de chamar a atriz Regina Duarte para a Secretaria da Cultura. Segundo o deputado, a atriz “não vai ter dificuldade para lidar com o jogo da política. É um jogo pesado, mas não chega a ser um vale-tudo.”

Democracia

O deputado Gustavo Fruet (PDT) faz um alerta à necessidade de se proteger a democracia de ataques fascistas. “Muitos estão cada vez mais hostis à democracia. Hoje, candidatos que violam as normas mais fundamentais da democracia liberal ganharam grande poder e influência.”

Trânsito

O Paraná tem o segundo menor número de mortes em rodovias federais em dez anos. Os dados são do balanço anual da PRF. Segundo levantamento, 500 pessoas morreram e outras 8.551 saíram feridas em acidentes de trânsito registrados ao longo de 2019.

Passando a limpo

Após a entrevista do ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) no programa Roda Viva, o senador Alvaro Dias (Podemos) voltou a reforçar sua tese sobre a Lava Jato: “A Lava Jato mostrou à população brasileira a farra que os corruptos fizeram com o dinheiro público. Vamos, juntos, continuar defendendo essa força-tarefa que está passando o País a limpo.”

Cannabis

O deputado Luciano Ducci (PSB), relator do Cannabis Medicinal, está confiante de que este ano será muito importante a aprovação na Comissão de Saúde dos medicamentos à base de cannabis. “Vamos trabalhar para instituir uma legislação exemplar para a produção, o acesso, a pesquisa e a venda desses medicamentos”. Segundo o deputado, a comissão se reúne no início de fevereiro, “quando vai voltar com as audiências públicas e os debates sobre o tema.”

Municipalista

A deputada Luísa Canziani (PTB) anunciou investimento de mais R$ 250 mil para a saúde no noroeste do Paraná. Luísa Canziani reforçou a pauta municipalista e a importância de fortalecer os pequenos municípios, preservando sua identidade e cultura. “Vamos trabalhar para viabilizar mais recursos e projetos para os municípios do Paraná”, promete.

BRDE 6.0

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul lança o projeto BRDE 6.0, que vai modernizar toda a plataforma tecnológica do banco de fomento, facilitando e tornando mais ágil o contato com os clientes. Uma nova lógica de atuação, mais prática e 100% digital. A primeira entrega desse novo projeto é o site totalmente remodelado. Outras inovações estão sendo implementadas, como o aplicativo para dispositivos móveis.