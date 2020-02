Aciu vai lançar campanha para preservar vagas no estacionamento

A diretoria executiva da Aciu (Associação Comercial, Industrial e Agrícola) de Umuarama realizou na manhã da quarta-feira (19) a primeira reunião do ano, quando discutiu com empresários várias pautas que serão aplicadas no decorrer de 2020, além da realização de uma campanha para conscientizar os comerciários sobre a importância de preservar vagas de estacionamento para os clientes.

O presidente Orlando Luiz Santos destacou a relevante participação da Aciu na campanha Natal Encantado, que trouxe inovações que caíram no gosto dos moradores de Umuarama e visitantes.

Também atentou para a mobilização em torno da formatação das principais campanhas do comércio em 2020 (Mães, Namorados, Pais, Crianças e Natal), a partir da formação de equipes e delegação de funções.

Os resultados da abertura dos estabelecimentos comerciais em dois sábados do mês em horário estendido, o clamor dos comerciantes para agilizar a reativação do estacionamento rotativo pago, o esboço de uma campanha para conscientizar os comerciários sobre a importância de preservar a maioria das vagas de estacionamento para os clientes e novidades sobre a futura sede própria da entidade também pontuaram as colocações.

De acordo com a Assessoria de comunicação da Associação Comercial, a campanha para a preservação de vagas no expediente do comércio no centro de Umuarama ainda está em processo de formatação e novidades serão divulgadas até o final da próxima semana.

O encontro também serviu para abordar temas como a formatação das principais campanhas, como Natal e Dia das Mães.

Jovem Empreendedor

No encerramento, o presidente do Conselho do Jovem Empresário (Conjove), Heitor Souza Vivian, falou sobre a importância de inserir Umuarama no cenário do programa Jovem Empreendedor, e João Batista de Oliveira, integrante do Conselho Fiscal, apresentou as características do convênio Ornaghi Soluções Tributárias.