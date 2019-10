Acifi inaugura nova sede e Centro Integrado de Desenvolvimento Regional

Foz do Iguaçu – A Terra das Cataratas ganha nesta quinta-feira (24) a nova sede da Acifi (Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu) e do CID (Centro Integrado de Desenvolvimento Regional), em solenidade com início às 19h30, e dá início a um ciclo promissor do associativismo empresarial e da sociedade civil organizada para impulsionar a economia e colaborar com o progresso do Município, do Paraná e do Brasil.

O CID reúne 21 entidades da sociedade civil organizada de vários segmentos (comércio, indústria, turismo, desenvolvimento, empreendedorismo, capacitação, financeiro, crédito, inovação, emprego, controle social, clube de serviços, além de órgãos públicos de diferentes setores). “Estamos prontos para os desafios do presente e do futuro, sem deixar de valorizar o nosso passado”, afirma Faisal Ismail, presidente da Acifi.

Além de abrigar a estrutura administrativa das entidades que estarão fisicamente instaladas no CID, o complexo conta com um amplo espaço compartilhado e preparado para receber atividades e eventos de múltiplos setores da economia e da sociedade. É a ferramenta à altura de Foz para debater e avançar em todos os temas de interesse da cidade e da região.