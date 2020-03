ACIFI cobra da prefeitura plano de retomada gradativa do comércio

ACIFI defende que decisão seja tomada com responsabilidade, serenidade, seriedade e segurança que essa medida exige - Foto Roger Meireles (2)

A fim de evitar um processo de demissão e falência em massa no comércio, a Diretoria e o Conselho Superior da ACIFI estão solicitando da Prefeitura de Foz do Iguaçu um plano para a retomada gradativa da atividade comercial. Essa medida é necessária para dar segurança às empresas e preservar empregos.

Esse foi o objetivo da carta pública distribuída pela entidade a empresários e meios de comunicação na quinta-feira, 26. O plano requerido pela ACIFI à gestão municipal deve apontar medidas de segurança a serem aplicadas no processo de reabertura de lojas comerciais, fechadas desde a última quarta-feira, 18.

A expectativa é para reabertura gradual em abril. De acordo com o presidente da ACIFI, Faisal Ismail, a data em que o comércio poderá abrir suas portas é uma decisão que cabe ao prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, observada a legislação e normativas dos governos estadual e federal.

“A data exata para reabertura gradativa do comércio e serviços é uma decisão que cabe à administração pública municipal e deve ser determinada e anunciada pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, com toda a responsabilidade, serenidade, seriedade e segurança que essa medida exige”, frisa Faisal Ismail.

Para o presidente da entidade, a gestão do município deve elaborar esse plano com base na chamada Estratégia de Verticalização, Vigilância Ativa e fortalecimento do sistema de saúde. “O que inclui ampliação da capacidade de realização de testes/exames para covid-19, de forma rápida e efetiva, e reforço das ações de prevenção”, explica Faisal.

