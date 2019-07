Ação visa ao controle de borrachudos no campo

Durante sua participação no Show Pecuário, que segue até hoje no Parque de Exposições de Cascavel, o prefeito Leonaldo Paranhos lançou a campanha de controle de borrachudos, formigas-cortadeiras e entregou 3,5 mil doses de sêmen para produtores de leite de Cascavel. O Show Pecuário é organizado pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná.

Paranhos assinou um decreto que forma um comitê gestor, composto de diversas entidades, para controle dos borrachudos no campo. O projeto-piloto será em Sede Alvorada, distrito de Cascavel. O grupo promoverá ações de conscientização da comunidade, levantamento de vazão do rio e limpeza, averiguação da mata ciliar e aplicação do controle biológico na água, local que os borrachudos nascem e se disseminam entre outras. “É uma maneira de melhorar o conforto no campo, já que a população de borrachudos está incomodando bastante a população. É uma melhoria na qualidade de vida das famílias rurais”, declarou Paranhos.

Inseminação

O maior anúncio foi a entrega de 3,5 mil doses de sêmen para inseminação artificial de vacas de leite das raças holandesa e jersey. Foram 20 condomínios de produtores da cidade que foram contemplados com o programa, o que reúne cerca de 170 famílias do campo. “Esse programa foi reativado há três anos pela Secretaria Municipal de Agricultura e tem colaborado para melhorar a qualidade genética e melhoria na produtividade de leite dos animais”, explicou Valmor Passos, médico-veterinário da Seagri e responsável pelo programa.

Formiga-cortadeira

O prefeito também lançou a campanha de conscientização de combate à formiga-cortadeira, praga no meio urbano e rural. Um folder orientativo foi elaboradoro em parceria por diversas entidades, entre elas o Sindicato Rural de Cascavel, a Emater, a Secretaria de Agricultura de Cascavel, a Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel e a Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná).

O material explica as espécies de formigas, como controlá-las e os tipos de controle. O folder completo está disponível no endereço http://www.sindicatorural.com/formigas.

Segundo o secretário Ney Haveroth, as ações serão intensificadas sempre no mês de julho e farão parte do calendário de trabalhos da secretaria.

Mulheres do campo em festa

Aproximadamente 600 mulheres participaram ontem (25) do 8º Encontro das Produtoras Rurais, evento anexo ao Show Pecuário 2019. Organizado pelo Núcleo da Mulher do Sindicato Rural de Cascavel, o evento teve como intuito proporcionar um dia de descontração às mulheres do campo.

Na abertura, a presidente da Núcleo da Mulher do Sindicato Rural de Cascavel, Maria Beatriz Orso, disse que a mulher do campo mudou. Não é mais a que cuida da casa e dos filhos, mas hoje é quem toma decisões, planeja o trabalho, dirige caminhão, colhe e lida com os animais. “Eu tiro meu chapéu para todas vocês. Hoje estamos mostrando a nossa força”, disse.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, fez um anúncio importante: “Vou, até o fim do meu mandato, enviar uma lei à Câmara de Vereadores que determina, como na saúde e educação, que todos os anos um percentual do orçamento seja destinado ao investimento em estradas rurais no Município. Assim, tudo que começamos permanece com os próximos prefeitos”.

Na sequência, as produtoras tiveram um dia de descontração, regado a muita música, danças, brindes e um show ao vivo da dupla Marcos e Caettano. Palestras sobre fibromialgia, sucessão familiar e bem-estar foram proferidas também.