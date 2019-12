Ação educativa orienta motoristas na Avenida Tancredo Neves

Na manhã desta terça-feira (10), educadores de trânsito do município de Cascavel realizaram uma ação educativa na Avenida Assunção, cruzamento com a Avenida Tancredo Neves. Esse cruzamento é o segundo em número de acidentes de trânsito deste ano, totalizando 15 acidentes somente neste local.

Durante a abordagem, os educadores reforçaram a necessidade de cumprimento da sinalização, onde os condutores devem estar com a atenção voltada ao trânsito. “Alguns condutores ainda realizaram a conversão à esquerda na Avenida Tancredo Neves, o que é proibido, e outros passam da faixa da esquerda para a direita sem a devida sinalização e atenção, o que tem provocado acidentes no local, por isso estamos reforçando as informações neste cruzamento”, explica Luciane de Moura, coordenadora de educação de trânsito.

O CTB (Código Brasileiro de Trânsito), em seu ANEXO I, define sinalização como “conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados nas vias públicas com o objetivo de garantir sua utilização adequada”.

Outras ações serão realizadas durante essa semana:

Dia 11/12/19 – 11h30 – Ação Educativa Rua Segura no Colégio XIV de Novembro.

Dia 12/12/19 – 10h – Ação educativa Pé na Faixa e botoeira na Av. Brasil com Rua Nereu Ramos.

Dia 13/12/19 – 9h – Ação educativa de orientação sobre as festas de final de ano “bebida e direção não combinam”, na Av. Brasil, próximo a faixa elevada.