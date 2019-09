Açafrão-da-terra atua como um medicamento no organismo

Conhecido também como cúrcuma, turmérico, raiz-de-sol, açafrão-da-índia, açafroa e gengibre amarelo o açafrão-da-terra é uma planta de fácil cultivo, da qual se aproveita a raiz, que é ligeiramente parecida à do gengibre, e que tem um forte corante amarelo, a cor do açafrão.

O açafrão-da-terra pode ser usado fresco ou seco e integra uma infinidade de pratos das culinárias oriental e portuguesa, aliás, não por acaso. Afinal, os portugueses, em tempos de caravelas e caravanas de camelos, zanzaram por esse mundão à fora buscando especiarias e outros bens de comércio.

O seu principal componente, a curcumina, já consta em mais de 5.600 estudos e, se demonstra sua aplicação curativa em, pelo menos, 600 casos clínicos em prevenções e tratamentos de doenças, com pelo menos 175 efeitos fisiológicos benéficos distintos comprovados.

Pelas suas ações específicas já demonstradas em diversos trabalhos científicos, o uso de preparados de curcumina podem ser utilizadas em tratamentos da medicina alopatia ocidental.

Entre os muitos benefícios comprovados, destacamos o auxílio no controle do colesterol, antidepressivos, anti-inflamatórios, anticoagulantes, controle da diabetes entre outros benefícios.

O açafrão em pó pode ser colocado em praticamente qualquer prato. Em risotos ou mesmo uma pontinha de colher de chá na água do cozimento do arroz, dará uma cor ao prato sem alterar tanto o sabor do arroz.

Sopas

Coloque o açafrão fresco cortado em rodelinhas e de sabor e saúde às suas sopas. Também pode ser batido no mixer para fazer caldos e cremes. O açafrão fica bom e pode ser combinado com gengibre e também com pimenta.

Saladas

Não tenha medo de experimentar novos sabores, exóticos e saudáveis em seus pratos cotidianos. O açafrão-da-terra fresco, cortado cru em pedacinhos pequenos fica muito bom em saladas, qualquer tipo de salada, de folhas verdes com tomates… Use a imaginação!

O açafrão-da-terra assim como qualquer outra planta deve ser utilizado com moderação. Em caso de dúvida consulte seu médico para evitar intoxicação e interação medicamentosa.

Fonte: greenme.com.br