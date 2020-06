Acadêmicos de Medicina Veterinária debatem os caminhos do profissional frente à pandemia

A epidemiologia é uma área da Medicina Veterinária que estuda a difusão e a propagação de doenças, como esta que o mundo todo está passando, causada pelo novo coronavírus. Na Aula Magna de Medicina Veterinária, os acadêmicos receberam a dra. Masaio Mizuno Ishizuka, que é professora titular emérita de Epidemiologia das Doenças Infecciosas da FMVZ-USP.

Masaio ministrou atividades no curso de Emergência Sanitária em Doenças de Aves, como influenza aviária e doença de Newcastle, peste suína clássica e febre aftosa, além de já ter mais de 90 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais.

Com 50 anos de carreira na Medicina Veterinária, ela compartilhou suas experiências e sua trajetória com os acadêmicos do curso. Outro aspecto abordado foi sua experiência como orientadora de diversos profissionais que hoje atuam no mercado de trabalho, reforçando com os acadêmicos a importância da pesquisa e a busca constante pelo conhecimento.

Como especialista na área, na oportunidade, a veterinária também explicou detalhadamente os aspectos que envolvem a propagação da covid-19. “Foi extremamente interessante aos acadêmicos. Com a vasta experiência na área, a palestrante discutiu sobre a pandemia com os acadêmicos, explicou os fatores, números de casos da doença e das mortes, proporcionando aos acadêmicos um panorama completo da pandemia”, explica o coordenador de Medicina Veterinária, Paulo Figueira.